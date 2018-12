La Liga, etapa a 16-a, Digi Sport 2: Levante - Barcelona (duminică, 21:45)

Liga 1, etapa a 20-a: Botoșani - FCSB (duminică, ora 20:00, Digi Sport 1)

Cristiano Ronaldo e aspru criticat în Italia, după modul în care s-a bucurat după golul înscris în partida cu Torino. Portughezul a intrat cu pieptul în goalkeeperul gazdelor.

Ronaldo a înscris golul cu numărul 5000 al lui Juve, în toată istoria sa, chiar în Derby della Mole, scor 1-0 pentru "Bătrâna Doamnă". După penaltyul executat, lusitanul s-a dus cu pieptul în faţă lovindu-l uşor pe Ichazo, portarul rivalei din oraş. Arbitrul a sesizat şi i-a acordat galben lui CR7, considerând că a provocat.

"A fost un meci bun, pe un teren greu. Am marcat golul cu numărul 5000 pentru Juventus? Mă bucur, dar meritul e al întregii echipe. Ne-am creat mai multe ocazii şi meritam să învingem. Ichazo? A apărat bine, dar am tras tare la penalty şi am înscris. Acesta e singurul lucru care contează", a spus Ronaldo după meci.

Modul ostentativ în care s-a bucurat după gol l-a deranjat şi pe Mario Balotelli, atacantul lui Nice, care e de părere că, în măsura în care el ar fi fost implicat într-o astfel de secvenţă, ar fi fost stigmatizat de toţi.

"Dacă aş fi făcut eu aşa ceva, ciaaaaoooo", a scris vârful pe o reţea de socializare.

Etichete:

,

,

,