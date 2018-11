Teroare la lotul olimpic de la Cluj! Tulburător: "M-a bătut cu sete cu o coardă de cauciuc. Arătam ca o zebră"

Liga 1, etapa a 16-a: Concordia - CFR Cluj (sâmbătă, 18:30, Digi Sport 1) şi Politehnica Iaşi - FCSB (duminică, 20:30, Digi Sport 1)

Semne tot mai evidente ale terorii instaurate la Centrul olimpic de judo de la Cluj ies la iveală. Roxana Pavel (19 ani) descrie sechelele cu care a rămas după ce a fost lovită de antrenoarea Gianina Andreica.

Un nou caz de agresiune la lotul olimpic de judo de la Cluj - al patrulea. Fosta sportivă a centrului național, Roxana Pavel, a povestit drama prin care a trecut după tratementul sălbatic la care a fost supusă.

Roxana Pavel a stat la Cluj între 2011 și 2013. Avea 12 ani când a ajuns la lot și 14 când a decis să evadeze pur și simplu. Sportiva originară din Bistrița avea 1,60m și participa la concursuri la categlriile mici - 44/48 kg.

"Am ajuns acolo cu centura albastră, dar încă de la sosire m-au retrogradat cu două trepte, la cea portocalie, deși muncisem mult pentru obținerea ei la clubul de acasă. Gianina Andreica mi-a spus că antrenorul de la Bistrița nu m-a avansat pe drept. «Nu meriți nimic!». Adică mi-a dărâmat toată încrederea.

Stăteam în cameră cu mai multe fete de la Bistrița. Una dintre ele fugise și apucasem să schimbăm niște mesaje cu ea. Ne susținea, ne sfătuia să muncim mai departe ca să ne atingem obiectivele. Ana Maria Mititelu, cea care ne supraveghea, ne-a luat însă telefoanele, a găsit conversațiile și a dat raportul mai departe, mai ales că văzuse și niște cuvinte nu tocmai plăcute la adresa ei.", a spus Roxana Pavel, pentru Gazeta Sporturilor.

Roxana Pavel, bătută crunt de Gianina Andreica

Fostă campioană națională la juniori, Roxana Pavel povestește și repercusiunile, după ce a dialogat cu sportiva evadată.

"Am fost chemate într-un vestiar, eu și încă patru colege. Gianina Andreica ne-a pus să ne dezbrăcăm la bustieră și chilot, după care a început chinul. Pe mine m-a luat prima în vizor. M-a ridicat în picioare și a început să mă lovească violent pe spate cu o coardă de cauciuc, având lățimea unei jumătăți de palmă. Era un obiect pe care-l foloseam la exercițiile de forță pentru brațe. În timp ce mă izbea cu sete, țipa, folosea cuvinte jignitoare, umilitoare, deranjante. Și mă amenința să nu scot un sunet, să nu plâng și să nu spun nimic părinților. Am strâns din dinți, n-am articulat niciun cuvânt. Am căutat chiar să râd ironic. Simțeam o ură teribilă față de Andreica în acele clipe. Dacă aș fi putut replica, să schimb ceva imediat, o făceam.", a mai spus Roxana Pavel pentru sursa citată.

Tânăra de 19 ani a decis să rupă tăcerea, după ce a văzut mai multe dezvăluiri ale altor fete agresate de antrenorii de la lotul olimpic. A povestit dialogul avut cu colegele, după o bătaie cruntă încasată.

"«Știi ce-i pe spatele tău?». Eram învinețită. Numai dungi. M-am uitat într-o oglindă și arătam ca o zebră pe spinare. Nici nu mai era nevoie să mă privesc. Simțeam cum mi se umflase pielea de pe urma loviturilor. Din acel moment, m-am închis în mine. Nu mai voiam să discut cu nimeni. Nici măcar părinților nu le-am spus decât târziu, după ce am plecat definitiv de la lot. Abia atunci au înțeles și ei de ce le ceream să mă întorc acasă, de ce nu mai râdeam, de ce nu mai vorbeam ca înainte. Au fost șocați când au aflat și au avut ulterior o discuție mai dură față-n față cu Florin Bercean", a mai spus Roxana.

