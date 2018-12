Cât costă Revelionul la hotelul Simonei Halep. Decizia care nu a contat pentru români

Serie A, etapa 19, sâmbătă, 29 decembrie, Digi Sport 1: Juventus - Sampdoria (13:30)

Tenis: Turneele WTA Shenzhen (30.12 - 05.01), WTA Brisbane (31.12 - 6.01) și WTA Auckland (31.12 - 6.01) se văd pe canalele Digi Sport

Hotelul din Poiana Brașov pe care Simona Halep l-a achiziționat pentru două milioane de euro nu organizează nimic special cu ocazia Revelionului. Chiar și așa, toate camerele au fost ocupate cu două săptămâni înainte de noaptea trecerii dintre ani.

În acest moment, mai există camere la Drachenhaus Poiana Braşov doar pentru noaptea între 30 și 31 decembrie, iar prețul este de 1.119, în preț intrând și micul dejun. Cei mai câștigați au fost cei care au ”prins” oferta de 3.400 de lei per cameră pentru trei nopți.

În rest, prețurile sunt cuprinse între 279 și 373 pe noapte, mai puțin în perioada 4-5 ianuarie, atunci când o cameră costă 840 de lei.

Afacerile Simonei Halep, descoperite de americani

Iniţiativele Simonei au ajuns în atenţia tennisworldusa.org, care vorbeşte despre flerul avut în imobiliare. Simona a plătit două milioane de euro pentru un hotel în Braşov şi construieşte un altul la Mamaia.

Concluzia? Nici nu putea cum să fie altfel, pentru că Halep "a învăţat cum să îşi dezvolte afacerile cu ajutorul milionarului Ion Ţiriac, un apropiat al său care deţine, printre altele, şi turneul de la Madrid".



Halep nu se află la prima experienţă în domeniul imobiliar. Primul bloc construit are 22 de apartamente, cu 3 pe fiecare nivel, în timp ce la parter are două, iar la ultimul etaj, un penthouse. Suprafața medie a apartamentelor este de 70 de metri pătrați, iar prețul unuia are o medie de 70.000 de euro, fără finisaje făcute.

Etichete:

,

,

,