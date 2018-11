Champions League , etapa 5, miercuri: Atletico Madrid - Monaco (ora 20:00, Digi Sport 1), PSG - Liverpool (ora 22:00, Digi Sport 1 şi Digi 4K ) şi Tottenham - Inter (ora 22:00, Digi Sport 2)

Leonard Doroftei (48 de ani) traversează momente dificile. Fostul campion mondial a fost nevoit să renunțe la celebrul Doroftei Pub, iar acum are acum un bar situat la peluza 1 a arenei ”Ilie Oană”. A luat-o, practic, de la zero, și anunță, într-un interviu EXCLUSIV acordat Digi Sport, că va continua să lupte, în ciuda problemelor cu care se confuntă.

"Am pus suflet într-un pub. Au fost problemele care au fost și mi-au stricat absolut tot drumul, Și acum încerc să merg mai departe, să-mi duc crucea singur. Sunt un campion sau...am fost un campion și rămân în continuare, pentru că lupt pentru visul meu și ceea ce cred.

Nu sunt certuri cu primăria. Singura mea dorință a fost să mă cheme la o discuție. Nu poți să-mi trimiți scrisoare de evacuare. Drept dovadă, singurul care a plecat din blocul ăla sunt eu. Trăiesc într-o țară în care trebuie să respect legea, lucru pe care l-am făcut.", a declarat Leonard Doroftei, pentru Digi Sport.

"M-am întors acasă, pentru că Ploieștiul pentru mine reprezintă casa. Eu nu am plecat în Canada, nu am emirgrat, am mers cu contract de muncă, mi-am făcut treaba. Între timp am dobândit cetățenie. Nu regret niciodată că m-am întors, sunt oamenii cu care am crescut, oameni pe care îi iubesc din tot sufletul", a mai spus Doroftei.

Familia lui Doroftei vrea să plece din țară

Întrebat dacă s-a gândit să plece din țară, având în vedere problemele cu care se confruntă, Doroftei a răspuns: "Eu nu, dar familia da, s-a gândit. Vor să plece și trebuie să fiu alături de ei. Ei sunt familia mea și trebuie să-i susțin, să fiu lângă ei (...) Nu m-am întors acasă pentru un loc de teren care nu el al meu, e al primăriei, pentru o afecere pe care mi-au luat-o la prima strigare. Asta după ce am investit banii mei munciți, știți cum am câștigat banii, eu nu am câștigat la loto. Este o rușine pentru noi ca oameni, ca oraș, să ai un om care a răsturnat munții, care a scos lumea în stradă, și să-l arunci...nu poți să faci lucrul ăsta.".

Decizia autorităților locale din Ploiești nu i-a picat bine lui Doroftei, care a încercat să-și salveze afacerea. El a acționat în instanță, a recâștigat spațiul, însă barul său nu a mai primit aviz de funcționare. Astfel, el și-a mutat business-ul într-un spațiu de lângă stadionul "Ilie Oană". În urma acestei decizii, cifrele de la "Doroftei Pub" au cunoscut o drastică prăbușire.

